В Шри-Ланке ужесточили ограничения из-за COVID-19

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Шри-Ланки приняло решение запретить все массовые мероприятия в островном государстве в связи с тем, что число пациентов с COVID-19 превысило отметку в 4 тыс. человек после выявления нового кластера заражений в пригороде столицы страны города Коломбо. Об этом сообщает Синьхуа.

В заявлении министерства уточняется, что все праздничные мероприятия, конференции, семинары, лекции, выставки, концерты, фестивали, шествия, демонстрации и любые другие необязательные собрания подпадают под запрет до дальнейшего уведомления, поскольку тесты на коронавирусную инфекцию более 700 человек - сотрудников швейной фабрики в населенном пункте Минувангода - показали положительный результат.

"Возникновение случаев COVID-19 в одном районе требует бдительных действий со стороны общества по соблюдению строгих мер предосторожности в отношении COVID-19 для ограничения любой дальнейшей передачи инфекции", - указано в документе.

По состоянию на вечер 6 октября общее число случаев заражения COVID-19 в Шри-Ланке резко подскочило до более чем 4,2 тыс. после того, как у 707 человек в округе Гампаха был подтвержден коронавирус, что привело к решению властей с вечера 6 октября ввести там комендантский час. Данный случай стал первым кластером заражений, выявленным в одном населенном пункте страны за последние месяцы. Полиция заявила, что все передвижения внутри округа Гампаха ограничены. Местных жителей призвали не покидать дома до дальнейшего уведомления.-0-