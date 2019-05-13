В Шри-Ланке вновь временно заблокируют соцсети

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Шри-Ланки приняли решение вновь временно заблокировать некоторые социальные сети и приложения для обмена сообщениями, в том числе Facebook и WhatsApp, сообщает Reuters .

"Социальные сети снова заблокированы как временная мера для поддержания мира в стране", - заявил директор Департамента правительственной информации Налака Калиева.

Ведущий оператор мобильной связи Шри-Ланки сообщил, что получил инструкцию о блокировке приложений Viber, Snapchat, Instagram и Youtube до дальнейшего уведомления.

Данные меры приняты на фоне роста насилия в стране после терактов 21 апреля, когда в результате серии взрывов в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы, погибли 253 человека.

С тех пор в адрес мусульманских общин в стране проступили десятки угроз. 12 мая в городе Чилау произошли нападения на мечети и принадлежащие мусульманам магазины. В связи с инцидентами несколько человек были арестованы.

Ранее власти Шри-Ланки уже вводили временную блокировку соцсетей, чтобы сдерживать распространение дезинформации после терактов 21 апреля.-0-