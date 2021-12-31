В штате Колорадо начали эвакуацию десятков тысяч жителей из-за лесных пожаров

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти округа Боулдер в штате Колорадо приступили к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за лесных пожаров, распространение которых ускорилось из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter окружного отделения Национальной метеорологической службы США, сообщает ТАСС.

Приказ об эвакуации отдан ряду населенных пунктов округа, в числе которых Луисвилл, где проживают около 21 тыс. человек, и Супериор с населением 13 тыс. человек. Луисвилл и Супериор расположены неподалеку от административного центра Колорадо города Денвер. На территории округа уже открыто несколько эвакуационных пунктов.

По меньшей мере один человек пострадал в результате природных пожаров, власти не исключают увеличения этого числа и, возможно, обнаружения погибших.

"Пока что нам не поступало сообщений о погибших в результате пожара, однако хотел бы подчеркнуть, учитывая его силу и интенсивность и расположение в густонаселенной зоне, мы не будем удивлены, если будут жертвы", - сказал на пресс-конференции окружной шериф Джо Пелли. Он призвал местных жителей эвакуироваться незамедлительно.

Пламя от двух очагов пожаров, возникших утром 30 декабря, уже успело уничтожить около 580 строений. Борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра, пожар быстро распространяется по сухой траве. По предварительной версии, причиной пожаров могло стать короткое замыкание из-за обрыва линий электропередачи.

Губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайного положения для оперативного задействования необходимых резервов, для помощи экстренным службам будут мобилизованы военнослужащие Национальной гвардии США.-0-