В штате Лагос объявили трехдневный траур по погибшим при обрушении здания

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии власти штата объявили трехдневный траур в крупнейшем городе Лагос, где 1 ноября обрушилось строившейся 21-этажное здание, в результате чего погибли 38 человек, сообщает нигерийская газета Punch.

Распоряжение о трехдневном трауре издал губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу.

В заявлении говорится: "Все флаги должны быть приспущены на общественных и частных зданиях, а официальные мероприятия отменяются в период траура".

По данным газеты, на утро 5 ноября из-под обломков извлечены тела 38 человек, включая владельца компании и его друга, нигерийского бизнесмена из Соединенных Штатов Америки, Вейла Боб-Осени. Девять человек были найдены живыми, сейчас они госпитализированы. На месте обрушения продолжаются поисковые работы.

4 ноября губернатор подписал распоряжение о создании комиссии для выяснения обстоятельств, которые привели к обрушению здания. Комиссию возглавил президент Нигерийского института градостроителей (NITP) Тойн Айинде. Комиссия приступила к работе.-0-