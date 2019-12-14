В штате Луизиана из-за кибератаки ввели режим ЧС

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл 13 декабря объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки. Об этом мэр сообщает в своем Twitter.

Как заявила Кантрелл на пресс-конференции, компьютерные системы, которые используют власти города, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей. В целях предосторожности сервера городских служб были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты ФБР, Секретной службы США и Национальной гвардии США.

Как отмечают местные телеканалы, полицейское управление и служба пожарной охраны Нового Орлеана продолжают работать.

Власти американских городов и штатов обычно объявляют о введении режима ЧС только при стихийных бедствиях. Это позволяет им запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы.

Вирусы-вымогатели - программы, предназначенные для шифрования без ведома пользователя файлов, хранящихся на атакованных компьютерах. Хакеры обычно требуют от владельцев устройств заплатить криптовалютой за расшифровку данных.

В августе газета The New York Times сообщила, что в текущем году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов.-0-