В штате Нью-Йорк одобрили запрет на использование полиэтиленовых пакетов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательное собрание штата Нью-Йорк одобрило запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, сообщает американская газета
Официально запрет вступит в силу 1 марта 2020 года, после чего супермаркеты и другие магазины заменят полиэтиленовые пакеты на бумажные. Планируется, что стоимость бумажных пакетов составит $0,05, из которых $0,03 будет перечисляться в фонд охраны окружающей среды.
Нью-Йорк является третьим штатом, который принял запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. Такой закон уже действует в Калифорнии и на Гавайях.
Власти штата Нью-Йорк также одобрили введение транспортного сбора в оживленных районах Манхэттена. Вырученные средства пойдут на обновление системы общественного транспорта в Нью-Йорке.-0-
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