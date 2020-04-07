В штате Нью-Йорк отмечен рекордный суточный рост смертей от коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в американском штате Нью-Йорк медики выявили 731 случай заражения новым коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

В сообщении отмечается, что количество нью-йоркцев, умерших от коронавируса, возросло с 4758 до 5489. "Это самый значительный суточный прирост", - признал губернатор. Число госпитализаций возросло с 358 до 659 в день, однако средний показатель за три дня снизился.

Из больниц за минувшие сутки выписаны 1224 человека по сравнению с 1179 в предыдущие. Количество заразившихся в штате выросло до 138836 и остается самым высоким в стране. За Нью-Йорком по этому показателю следуют штаты Нью-Джерси, Мичиган, Калифорния, Луизиана и Массачусетс.-0-