В штате Нью-Йорк резко возросло число случаев заражения коронавирусом

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтверждено 23 апреля в штате Нью-Йорк, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте губернатора Эндрю Куомо.

"Подтверждаем 6244 новых случая инфицирования коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее количество таких случаев возросло до 263460", - указывается в тексте.

Как проинформировал в четверг Эндрю Куомо, от заболевания, вызываемого коронавирусом, в штате за сутки умерли 438 человек, днем ранее был отмечен 471 летальный случай.

Губернатор и прокуратура Нью-Йорка объявили об ответственности администрации домов престарелых за своевременное (в течение 24 часов) уведомление о заражении или смерти своих подопечных. За нарушение предписания теперь предусмотрен штраф $10 тыс. и лишение лицензии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 856,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли более 47,2 тыс. человек, поправились порядка 78,3 тыс.-0-