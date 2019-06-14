В штате Нью-Йорк школьников будут вакцинировать даже вопреки религиозным убеждениям

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне продолжающейся в штате Нью-Йорк вспышки кори губернатор Эндрю Куомо подписал 13 июня закон, который запрещает родителям школьников отказываться от вакцинации детей по немедицинским показаниям. Об этом сообщает
Согласно закону, религиозные убеждения больше не будут считаться поводом, чтобы не делать прививку ребенку. Этот шаг, несмотря на сопротивление со стороны активистов, выступающих против вакцинации, и сторонников свободы вероисповедания, ставит Нью-Йорк в один ряд с такими штатами, как Калифорния, Миссисипи, Западная Виргиния и Мэн, жителям которых также запрещено отказываться от вакцинации по немедицинским показаниям.
"Наука кристально прозрачна: вакцины безопасны, эффективны и являются лучшим способом уберечь наших детей", - отметил Эндрю Куомо. По его словам, администрация штата Нью-Йорк предпринимает активные действия по сдерживанию вспышки кори, однако, учитывая ее масштабы, необходимы дополнительные шаги, чтобы положить конец распространению заболевания. "Я понимаю и уважаю свободу вероисповедания, но наша первостепенная задача - защищать здоровье населения. Подписав этот закон, мы поможем предотвратить дальнейшие распространение вируса и остановить вспышку", - подчеркнул губернатор.
Нью-Йорк стал эпицентром вспышки кори в США, которая продолжается уже девятый месяц. За это время число заболевших превысило 800 человек, при этом жители Нью-Йорка заразили корью людей в четырех других американских штатах.
С начала текущего года в 28 штатах были подтверждены 1022 случая заболевания корью, это число является наибольшим с 1992 года. При этом в 2000 году болезнь объявили полностью искорененной на территории США.
Эндрю Куомо подписал законопроект сразу после его принятия Законодательным собранием штата. Документ вступил в силу после официального опубликования.-0-
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