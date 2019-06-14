В штате Нью-Йорк школьников будут вакцинировать даже вопреки религиозным убеждениям

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне продолжающейся в штате Нью-Йорк вспышки кори губернатор Эндрю Куомо подписал 13 июня закон, который запрещает родителям школьников отказываться от вакцинации детей по немедицинским показаниям. Об этом сообщает CNN .

Согласно закону, религиозные убеждения больше не будут считаться поводом, чтобы не делать прививку ребенку. Этот шаг, несмотря на сопротивление со стороны активистов, выступающих против вакцинации, и сторонников свободы вероисповедания, ставит Нью-Йорк в один ряд с такими штатами, как Калифорния, Миссисипи, Западная Виргиния и Мэн, жителям которых также запрещено отказываться от вакцинации по немедицинским показаниям.

"Наука кристально прозрачна: вакцины безопасны, эффективны и являются лучшим способом уберечь наших детей", - отметил Эндрю Куомо. По его словам, администрация штата Нью-Йорк предпринимает активные действия по сдерживанию вспышки кори, однако, учитывая ее масштабы, необходимы дополнительные шаги, чтобы положить конец распространению заболевания. "Я понимаю и уважаю свободу вероисповедания, но наша первостепенная задача - защищать здоровье населения. Подписав этот закон, мы поможем предотвратить дальнейшие распространение вируса и остановить вспышку", - подчеркнул губернатор.

Нью-Йорк стал эпицентром вспышки кори в США, которая продолжается уже девятый месяц. За это время число заболевших превысило 800 человек, при этом жители Нью-Йорка заразили корью людей в четырех других американских штатах.

С начала текущего года в 28 штатах были подтверждены 1022 случая заболевания корью, это число является наибольшим с 1992 года. При этом в 2000 году болезнь объявили полностью искорененной на территории США.

Эндрю Куомо подписал законопроект сразу после его принятия Законодательным собранием штата. Документ вступил в силу после официального опубликования.-0-