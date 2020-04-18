В штате Нью-Йорк снижается число госпитализированных с COVID-19

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, которые проходят лечение в больницах штата Нью-Йорк, постепенно снижается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

"Данные по госпитализации снизились - это хорошие новости", - указал Куомо.

По его словам, еще несколько дней назад в больницах штата на лечении находились около 18 тыс. человек, а в настоящее время таких пациентов около 16 тыс. Также он отметил и снижение числа жертв от данного заболевания.-0-