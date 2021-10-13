В штате Теннесси в результате перестрелки погибли два сотрудника почты

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Теннесси в городе Мемфис в результате стрельбы погибли два сотрудника почты. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел на почте. На месте происшествия были обнаружены тела трех сотрудников с огнестрельными ранениями. Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что нападавшим был один из погибших. По данным бюро, он покончил с собой.

Причины перестрелки выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Это уже второй инцидент, который произошел в штате Теннесси за последние недели. В прошлом месяце один человек был убит и 14 получили ранения в результате стрельбы в продуктовом магазине в Коллиервилле. Подозреваемый в убийстве скончался на месте от полученных ран.-0-