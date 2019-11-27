В штате Вашингтон у здания школы произошла стрельба

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека пострадали во вторник в результате стрельбы у начальной школы в городе Ванкувер американского штата Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса шерифа округа Кларк, сообщает ТАСС.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние на данный момент неизвестно.

Полиция установила личность нападавшего и начала преследование, в ходе которого подозреваемый покончил с собой. Ряд близлежащих улиц в настоящее время перекрыт для проведения расследования.

По данным журналистов местной газеты, инцидент произошел на автомобильной стоянке у здания школы во второй половине дня, когда занятия уже закончились.-0-