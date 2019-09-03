В штате Вирджиния ввели режим ЧС из-за приближающегося "Дориана"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Вирджиния ввели режим ЧС из-за приближения урагана "Дориан" - все прогнозы указывают на то, что стихия нанесет удар по части территории штата, сообщает CNN .

Режим чрезвычайного положения объявлен, чтобы обеспечить соответствующий уровень помощи местным властям и сообществам.

По данным на 17:00 по времени восточного побережья США, эпицентр урагана находился в 170 км восточнее Палм-Бича в штате Флорида и не смещался. Метеорологи отмечают, что ветер дует со скоростью 63,8 м/с.-0-