В Штутгарте проходят акции протеста против мер из-за COVID

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. противников коронавирусных ограничений вышли в субботу на демонстрацию в немецком Штутгарте. Об этом информирует газета Bild.

Большинство участников находились во время протестов без защитных масок. протестующие несколько раз забрасывали камнями освещающих демонстрацию журналистов.

В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиватьс.

Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Локдаун продлен до 18 апреля.-0-