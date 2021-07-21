В шведской тюрьме заключенные взяли охранников в заложники

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведской тюрьме Hällby (Хэллби), которая находится недалеко от города Эскильстуна, двое заключенных взяли в заложники двух охранников. Об этом сообщила телекомпания SVT.

По данным телекомпании, двое заключенных пробрались в комнату охраны одного из отделов тюрьмы, в тот момент там находились двое охранников - мужчина и женщина. Сообщается, что они связали сотрудников тюрьмы, а сами вооружены бритвенными лезвиями. Известно, что преступники забаррикадировались и требуют предоставить им вертолет.

Оба заключенных осуждены за убийства. На месте работает полиция.

По данным Шведской службы тюрем, тюрьма Hällby (Хэллби) - закрытое исправительное учреждение с высоким уровнем безопасности, рассчитанное на 98 мест.-0-