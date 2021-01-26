В шведском зоопарке животные заразились COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тигрица и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19, сообщает телеканал SVT.

Как передает телеканал, животные, которые заразились коронавирусом, по-разному переносят болезнь: среди львов наблюдается легкое течение болезни, а вот семилетнюю тигрицу Настасью пришлось усыпить. Состояние ее было критичным.

Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих. Их анализы проверяли в немецкой лаборатории. Медики полагают, что животные заразились от сотрудников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у троих вирус диагностирован.

"На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку", - прокомментировал государственный эпизоотолог Карл Столь.-0-