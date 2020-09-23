В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцать подростков доставлены в больницы в Швейцарии, пострадав от удара молнии, попавшей в футбольное поле во время игры, сообщают РИА Новости со ссылкой на полицию кантона Санкт-Галлен.

"По известной на данный момент информации, молния ударила в фонарный столб. Заряд перешел в землю и распространился по полю", - сообщает полиция.

В результате инцидента в больницы были доставлены 14 подростков из двух команд, всем пострадавшим - от 15 до 16 лет. Один из них отправлен в больницу на вертолете.

Прокуратура и полиция начали выяснение обстоятельств инцидента.-0-