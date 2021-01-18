В Швейцарии на курорте снежная лавина накрыла 10 человек, один погиб

Фото Ski Line
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии на курорте лавина накрыла 10 человек, один погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте Вербье в кантоне Вале. Снежная лавина сошла за пределами зоны катания. На месте происшествия работали спасатели и кинологи.
Погибший был гражданином Великобритании. Кроме того, еще один лыжник получил травмы, его в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу.
Прокуратура начала расследование инцидента.-0-