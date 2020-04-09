В Швейцарии ослабить карантинные меры планируют с 26 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии до 26 апреля продолжится карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Затем начнется постепенное ослабление ограничительных мер, сообщает Swiss Info.

По словам президента страны Симонетты Соммаруга, кульминация пандемии в Швейцарии, скорее всего, пройдена. Меры, принятые для борьбы с вирусом, хорошо соблюдаются гражданами и дают желаемый эффект. Однако принципы социального дистанцирования и личной и общественной гигиены будут соблюдаться и далее. "Акцент должен быть, как и раньше, сделан на здоровье населения", - считает Симонетта Соммаруга.

По данным на 8 апреля, в Швейцарии зафиксировано более 23 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 900 человек.-0-