В Швейцарии от посетителей культурно-развлекательных заведений будут требовать ковид-сертификат

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии для входа в рестораны и культурно-развлекательные заведения с 13 сентября будет требовать ковид-сертификат, сообщает русскоязычное швейцарское издание "Наша газета".

Ковид-сертификат, который выдается полностью вакцинированным гражданам, выздоровевшим, а также тем, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус, будет необходим для посещения музеев, библиотек, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов и казино.

Доступ на такие мероприятия, как концерты, театральные представления, кинопоказы, спортивные соревнования, проводимые в закрытых помещениях, на частные мероприятия и свадьбы в общедоступных местах также будет возможен только для обладателей сертификатов.

Документ не будет требоваться для религиозных служб, групп самопомощи и политических собраний с численностью не более 50 человек.

Для мероприятий на открытом воздухе сертификат является обязательным, если число участников превышает 1 тыс. человек, в противном случае организаторы могут самостоятельно решать, нужно ли предъявлять соответствующий документ.

Лица, не предъявляющие сертификат там, где он требуется, могут быть оштрафованы на 100 франков. Тем, кто не обеспечил соблюдение обязанности предъявлять документ, грозит штраф или даже прекращение деятельности.

В местах и на мероприятиях, где сертификат является обязательным, другие меры защиты, например, ношение маски и соблюдение дистанции, будут отменены. Но окончательное решение остается за организаторами.

Новые правила будут действовать до 24 января 2022 года, но Федеральный совет может отменить их раньше, если ситуация в больницах улучшится.

По данным издания, циркуляция вируса в Швейцарии в последние дни немного увеличилась. За прошедшие сутки зарегистрированы 3550 случаев заражения коронавирусом, 53 госпитализации и 7 летальных исходов. Ситуация в больницах вызывает беспокойство экспертов: отделения интенсивной терапии заполнены на 78,7%, причем 33,3% мест заняты пациентами с COVID-19. Около трети госпитализированных приходится переводить в реанимацию.

Президент Кантональной конференции директоров общественного здравоохранения Лукас Энгельбергер призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это немедленно. Власти и представители сферы здравоохранения страны повторяют, что вакцина обеспечивает хорошую защиту как от инфекции, так и от тяжелых форм заболевания.-0-