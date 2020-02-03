В Швейцарии поезд врезался в тупиковый упор, есть пострадавшие

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском городе Люцерн на железнодорожной станции поезд врезался в тупиковый упор. Пострадали 12 человек, сообщает швейцарское издание The Local.

Инцидент произошел сегодня около 10.00 по местному времени. По невыясненным пока причинам водитель поезда, следовавшего из Цюриха, не смог притормозить при въезде на станцию, из-за чего состав врезался в тупиковый упор. Легкие травмы получили 12 пассажиров, они госпитализированы. Машинист поезда не пострадал.

Начато расследование.-0-