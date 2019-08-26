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26 августа 2019, 01:12

В Швейцарии потерпел крушение самолет - погибли три человека

Скриншот видео Keystone
Скриншот видео Keystone

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли в крушении легкого самолета на перевале Симплон в швейцарском кантоне Вале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кантональную полицию.

По ее данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в кантоне Вале и взял курс на Италию, но упал в районе перевала Симплон вблизи итальянской границы и загорелся. Причины крушения пока не установлены.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. Полиция начала расследование.-0-

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