В Швейцарии потерпел крушение самолет - погибли три человека

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли в крушении легкого самолета на перевале Симплон в швейцарском кантоне Вале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кантональную полицию.
По ее данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в кантоне Вале и взял курс на Италию, но упал в районе перевала Симплон вблизи итальянской границы и загорелся. Причины крушения пока не установлены.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. Полиция начала расследование.-0-