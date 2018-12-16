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В Швейцарии произошла авария с пассажирским автобусом

В мире 16.12.2018 | 18:54
Фото Россия24
Фото Россия24

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус, в котором находилось более 40 пассажиров, следовал из Милана в Цюрих и попал в ДТП, сообщает ТАСС.

По данным полиции, в результате аварии, произошедшей в 4:15 утра по местному времени, одна пассажирка погибла и 44 человека пострадали. Трое из них, в том числе водитель, получили тяжелые травмы. Гражданство погибшей пассажирки полиция пока не сообщает.

Официальный представитель кантональной полиции Цюриха Ребекка Тилен заявила, что среди пострадавших - шесть граждан России. При этом она пояснила, что не знает, учитывались ли пассажиры, имеющие двойное гражданство.

В результате ДТП с участием автобуса, случившегося 16 декабря около Цюриха, пострадали 10 россиян, сообщил официальный представитель посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов.-0-

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Теги
ДТП, Швейцария
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