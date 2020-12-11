11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии ввели новые ограничения из-за пандемии. В частности, с 12 декабря рестораны и бары должны будут закрываться не позднее 19.00, сообщает ТАСС.

Федеральный совет Швейцарии с 12 декабря вводит дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Вплоть до 22 января магазины, рестораны, музеи и библиотеки должны будут закрываться не позже 19:00, введен запрет на общественные мероприятия, за исключением церковных служб.

С 12 декабря по 22 января рестораны и бары должны будут закрываться не позднее 19:00. Исключение сделано только для рождественской и новогодней ночей (24 и 31 декабря), когда разрешено обслуживать посетителей до 1:00. Магазины, рынки, музеи, библиотеки, спортивные объекты и досуговые центры также должны будут закрываться не позже 19:00 и оставаться закрытыми по воскресеньям и в праздничные дни. Вместе с тем в кантонах, где уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по стране, а коэффициент инфицирования ниже единицы, ресторанам и барам можно будет работать, как и сейчас, до 23:00.

В религиозных службах смогут участвовать не более 50 человек. На мероприятиях частного порядка смогут присутствовать не более 10 человек.

Для предотвращения распространения COVID-19 в Швейцарии действует правило 1,5-метровой социальной дистанции. После прибытия из ряда государств требуется проходить 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф в размере 10 тыс. франков (около $11,2 тыс.). Защитные маски нужно носить повсеместно в общественных местах (как внутри помещений, так и на улице).-0-