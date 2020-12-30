В Швейцарии зафиксировали летальный исход после прививки вакциной Pfizer и BioNTech

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смерть пациента в доме престарелых зафиксирована в кантоне Люцерн в Швейцарии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство.

По данным местных властей, на настоящий момент нет доказательств, что смерть связана с вакцинацией. Департамент здравоохранения кантона Люцерн проинформировал об этом случае с летальным исходом швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic, которое ранее в этом месяце разрешило применение в Швейцарии вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

По информации, которую приводит на своем сайте швейцарская вещательная компания RTS, прививка была сделана 24 декабря в учреждении для лиц, страдающих деменцией. Смерть наступила по прошествии пяти дней. При этом медицинская бригада, проводившая вакцинацию, якобы предварительно, до иммунизации, не контактировала с врачом этого учреждения. "Иначе он мог бы информировать ее, что пациент негативно реагирует на вакцину против гриппа и лучше было бы отказаться от любой вакцинации", - указывает RTS.

Как сообщила газета Luzerner Zeitung, обстоятельства случившегося в доме инвалидов пока не ясны. В настоящее время эти обстоятельства выясняются. Первые выводы должны быть сообщены в течение дня, отмечает издание.

В Швейцарии 23 декабря стартовала прививочная кампания от коронавируса, в ходе которой используется вакцина Pfizer и BioNTech, 107 тыс. доз которой ранее были доставлены в страну. Этот препарат был одобрен к применению агентством Swissmedic. Власти объявили, что в декабре вакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения, в частности, люди старше 75 лет и пациенты домов инвалидов. Основная же программа иммунизации начнется 4 января. Власти зарезервировали у производителей более 15 млн доз трех разных вакцин. Население Швейцарии составляет более 8,6 млн человек.-0-