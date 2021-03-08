В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательная инициатива, запрещающая скрывать лицо в общественных местах, получила одобрение граждан на состоявшемся в Швейцарии в воскресенье референдуме. Ее поддержали большинство жителей в 20 из 26 кантонов и полукантонов страны, сообщило швейцарское правительство, сообщает ТАСС.

За данную меру проголосовали 51,21% участников референдума, 48,79% высказались против. Запрет скрывать лицо будет применяться как к гражданам Швейцарии, так и к иностранцам в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других доступных для публики местах. Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Под запретом оказалось, в частности, ношение в общественных местах паранджи (широкий халат с закрывающей лицо сеткой) и никаба (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз). Общественный комитет, инициировавший проведение референдума, исходит из того, что "сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания" в обществе. По его мнению, новый закон даст возможность правоохранительным органам Швейцарии "решительнее бороться с правонарушителями в масках", в том числе во время манифестаций и спортивных мероприятий. В заявлении по итогам голосования комитет расценил поддержу его инициативы со стороны граждан как "ясный сигнал" в пользу религиозной свободы.-0-