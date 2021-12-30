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30 декабря 2021, 22:35

В Швейцарии зарегистрирован рекордно высокий суточный прирост новых случаев COVID-19

Фото из архива
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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордно высокий рост числа заразившихся коронавирусом за сутки зафиксирован в четверг в Швейцарии. Как сообщило Федеральное управление здравоохранения, за последние 24 часа было выявлено 19 032 новых инфицированных, а их общее число за время пандемии достигло 1 313 415. Такую информацию сообщает ТАСС.

Впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев заражения превысило 19 тыс. Органы здравоохранения на этой неделе третий день подряд фиксируют рекордно высокие цифры роста заболеваемости: во вторник за 24 часа выявили 13 375 новых случаев инфицирования, в среду - 17 634. На пятницу запланировано совещание правительства страны в формате телеконференции для обсуждения сложной эпидемиологической ситуации.

С начала пандемии число летальных исходов достигло 11 861, включая 23 умерших за последние сутки.

Швейцария с середины октября переживает всплеск заболеваемости ковидом. Доминирующим в стране стал омикрон-штамм коронавируса. По данным управления здравоохранения, в течение семи дней начиная с 18 декабря "омикрон" был выявлен в 65,1% образцов биоматериала при проведении анализов, а дельта-штамм - в 34,6%. Исследования проводились также в отношении вариантов "бета", "гамма" и "лямбда".

В связи с высокими темпами распространения инфекции правительство ввело до 24 января обязательный дистанционный режим работы, а рестораны, кинотеатры и спортзалы, куда раньше пускали со справками об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, теперь разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим при предъявлении подтверждающего документа. Установлены ограничения для частных встреч: в них могут участвовать не более 10 человек, если хотя бы один из участников в возрасте 16 лет и старше не привит и не переболел.

По данным на 30 декабря отделения интенсивной терапии в Швейцарии заполнены пациентами на 75,9%. При этом 37,7% приходится на больных COVID-19.-0-

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