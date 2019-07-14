В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского Умео в провинции Вестерботтен. Все люди погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт областной администрации.

Авария произошла во время взлета. Сигнал тревоги поступил в Центр спасения на море и в воздухе. По данным полиции, на борту самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты. Самолет упал на остров недалеко от аэропорта Умео.

Причины крушения выясняются.-0-