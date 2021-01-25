В Швеции из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 1,3 млн кур

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка птичьего гриппа в провинции Калмар на юге Швеции - речь идет о штаммах H5N8 и H5N5 - продолжается. Первый случай был зарегистрирован на птицеферме в муниципалитете Мёнстерос, и сейчас здесь будут забиты и утилизированы 1,3 млн кур-несушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Управления сельского хозяйства.

Помещения, в которых содержится птица, полностью очистят и продезинфицируют. По просьбе Управления сельского хозяйства и Государственной ветеринарной службы фермерам помогут военные и члены общественной зоозащитной организации.

Всего с ноября 2020 года в Швеции случаи птичьего гриппа зарегистрированы на пяти фермах. В провинциях проводятся активные мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. В радиусе 10 км вокруг проблемных хозяйств установлены санитарные зоны, а объявленный 3-й уровень защиты предписывает фермерам держать всю домашнюю птицу в помещении и не допускать ее контактов с дикими сородичами.

Кроме того, власти обратились ко всем птицеводам с призывом проявлять бдительность и в случае увеличения смертности птицы немедленно обращаться в ветеринарную службу.-0-