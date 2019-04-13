В Швеции на ралли пять человек пострадали при наезде автомобиля на зрителей

13 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Гоночный автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли на стадионе "Тикста" в местечке Римбо в 60 км от Стокгольма. Пять человек пострадали, сообщает газета Aftonbladet .

Двое зрителей получили легкие ранения, трое - более серьезные. Один человек был доставлен в больницу на вертолете.

По данным полиции, водитель машины получил легкие травмы.-0-