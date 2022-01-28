В Швеции птиц обучают собирать окурки и обменивать их на пищу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская компания Corvid Cleaning проводит обучением ворон сбору окурков и мелкого мусора, который птицы затем смогут обменять на еду. Об этом сообщает ТАСС.

Птицы должны будут пройти пошаговое обучение, чтобы научиться приносить мусор и оставлять его в специализированном автомате, который выдаст за их старание еду.

С начала вороны будут задействованы в уборке улиц в городе Седертелье, который является пригородом Стокгольма. С помощью птиц местный муниципалитет может сократить затраты на уборку улиц от окурков по меньшей мере на 75%. Если пилотный проект окажется действенным, то данная практика может быть применена и в остальных городах страны.

Ежегодно на улицах Швеции местные жители оставляют более 1 млрд окурков, что составляет 62% от доли всего мусора.-0-