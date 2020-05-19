В Швеции случилось самое мощное за всю историю страны землетрясение

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции ночью произошло самое мощное в истории страны землетрясение, вызванное подземными работами по добыче руды, сообщает The Local.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 4,1. Толчки наблюдались на севере страны вблизи шахты добывающей компании LKAB, одной из крупнейших рудных шахт в мире.

Толчки, вызванные бурением шахт, фиксировались в Швеции и раньше, но не такие мощные. Сегодняшнее землетрясение магнитудой 4,1 стало рекордным.

Толчки ощущались в радиусе около 20 км. "Во время добычи руды формируются отверстия и трещины, что создает большую нагрузку на породу. Это землетрясение произошло на глубине около 1108 м под поверхностью земли", - рассказал изданию представитель компании Фредрик Бйоркенваль.

В шахте в это время находились 13 шахтеров. Никто из них не пострадал. Результатом толчков стало то, что вышли из строя помпы для откачки воды. К утру их запустили. Безопасно ли восстанавливать работу в обычном режиме, пока не сообщается.-0-