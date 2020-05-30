В Швеции выставили на торги деревню-курорт

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции на продажу выставили деревню-курорт Сатра Брунн недалеко от Стокгольма. Об этом пишет CNBC.

На территории деревни находится один из семи источников самой чистой воды в стране. Площадь необычного поселения - 24,28 га, еще 34 га прилагаются. Цена деревни – $7 млн.

В 1700 году на территории Сатра Брунн доктор Сэмюэль Скрагге обнаружил родник. Он купил землю, построил на ней дома и больницу, превратив местность в бальнеологический курорт. Позже местные предприниматели превратили ее в SPA-курорт. Купить деревню может любой, в том числе и иностранец.-0-