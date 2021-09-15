В Сиднее и его пригородах отменяют комендантский час

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час, который был введен для более чем 2 млн человек в 12 пригородах Сиднея, отменяется сегодня вечером. Власти приняли такое решение в связи с увеличением темпов вакцинации в регионе, пишет Reuters.

На данный момент первый укол препарата от COVID-19 уже сделали 80% взрослого населения Нового Южного Уэльса, а полный курс вакцинации в штате Сидней прошли 48% населения.

Власти рассчитывают достичь показателя полного курса вакцинации в 70% примерно в середине следующего месяца и планируют ослабить дополнительные ограничения, как только он поднимется до 80%.-0-