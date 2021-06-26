В Сиднее впервые с начала пандемии COVID-19 объявлен локдаун

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые с начала пандемии COVID-19 ввели карантин в крупнейшем городе страны Сиднее и близлежащих регионах, сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра штата Глэдис Береджиклян, локдаун продлится до 9 июля. В течение двух недель жители Сиднея и регионов смогут покидать дома только по одной из четырех причин: покупка продуктов и товаров первой необходимости, визит к врачу, занятие физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это дома. Отмечается, что все магазины, аптеки, банки и другие объекты будут работать в обычном режиме. В то же время организации, деятельность которых не связана с жизнеобеспечением граждан, должны перейти на удаленный режим работы.

Всего с начала пандемии в Австралии выявлено 30 422 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 29 322, умерли 910 человек. По данным на 25 июня, прививку сделали более 7 млн австралийцев, население страны составляет 25,6 млн человек.-0-