В Сиэтле машина въехала в толпу протестующих, водитель открыл огонь

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль въехал накануне вечером в толпу участников акции протеста в американском городе Сиэтл в штате Вашингтон. Водитель вышел из машины и начал стрелять, сообщила газета The Seattle Times.

В результате пострадал один человек, он госпитализирован. Стрелявший задержан.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в больнице после того, как к нему во время ареста полицейские применили жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.-0-