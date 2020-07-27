27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиэтле после массовых беспорядков задержаны 47 человек, сообщает сайт полицейского управления города.

Как уточнили в полиции, эти люди нападали на правоохранителей, отказывались разойтись и препятствовали действиям полиции.

Во время беспорядков пострадали 59 полицейских. У них ожоги, ушибы и другие травмы. Протестующие бросали в полицейских камни, пиротехнику, бутылки. Травмы по степени тяжести варьируются от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска. Один из правоохранителей госпитализирован.

Беспорядки в Сиэтле проходят с участием активистов движения Black Lives Matter после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа хочет направить туда федеральные силы для наведения порядка.-0-