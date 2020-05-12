В Сингапуре открываются парикмахерские и прачечные

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура во вторник ослабляют карантинный режим: в стране открываются некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские, сообщает ТАСС.

Однако сопредседатель межправительственной группы по борьбе с коронавирусом министр национального развития Лоуренс Вон предупредил жителей, что по-прежнему не нужно выходить на улицу без крайней необходимости, хотя в городе-государстве не вводился комендантский час по примеру других стран или мегаполисов.

По оценкам властей, введенный 7 апреля карантин позволил достичь хорошего прогресса в борьбе с распространением коронавируса. Большинство из фиксируемых ежесуточно в Сингапуре нескольких сотен новых случаев заражения приходится на рабочих-мигрантов из Южной Азии, проживавших в тесных общежитиях. Вместе с тем страна остается лидером в Юго-Восточной Азии по числу инфицированных - более 23 тыс. человек, из которых 20 умерли. Уровень смертности составляет около 0,1%, что является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, в больницах находятся только около 1 тыс. заразившихся.

Со вторника только на вынос начинают принимать заказы кафе и рестораны. Откроются, в частности, парикмахерские, прачечные. Жителям кондоминиумов будет разрешено заниматься спортом на территории жилого комплекса, спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны по-прежнему остаются закрытыми.

При выходе из дома жители, кроме занимающихся спортом и детей младше двух лет, обязаны надевать маску.-0-