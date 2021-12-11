В Сингапуре отметили самый низкий за три месяца рост числа инфицированных коронавирусом

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 454 новых случаях коронавируса за минувшие сутки, что стало самым низким показателем за последние три месяца. Более того, как свидетельствуют данные Минздрава, с начала декабря этот показатель не превышает психологически важную для страны отметку в тысячу случаев.

За последние 28 дней были инфицированы свыше 48,8 тыс. человек, однако почти в 99% случаях заболевания протекают бессимптомно или же в легкой форме, когда не требуется госпитализация. При этом только 0,2% из общего числа поступивших в больницы с коронавирусом находились в реанимации, еще 0,2% умерли.

Сингапур постепенно выходит из начавшейся в августе самой мощной волны коронавируса, когда в стране начали снимать социальные ограничения. Если до того момента суточный рост инфицированных составлял несколько десятков человек в сутки, то потом наблюдался стремительный рост, пиковые значения которого в конце октября превышали 5,3 тыс.

Сингапур вошел в число мировых лидеров по объему вакцинации населения. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, или 96% от тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован.-0-