В Сингапуре перестанут бесплатно лечить от COVID-19 невакцинированных пациентов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре с 8 декабря не будут бесплатно лечить невакцинированных граждан, которые больны коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

"С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не вакцинировались по собственному желанию", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Это новое правило не распространяется на детей до 12 лет и людей, которые имеют противопоказания для вакцинирования. Их пребывание в больнице будет полностью оплачивать государство. Граждане Сингапура, которые сделали первую прививку, будут тоже до 31 декабря лечиться бесплатно.

Кроме того, с 1 января 2022 года лечение пациентов с коронавирусом, которые прошли полный курс вакцинации и недавно не путешествовали, будет за счет государства.

Отмечается, что в стране большое количество непривитых людей с COVID-19, нуждающихся в медицинской помощи, из-за которых происходит большая нагрузка на ресурсы здравоохранения.

По данным Университета Хопкинса, с начала пандемии в Сингапуре было зарегистрировано 220 803 новых случая заражения COVID-19, умерли 511 человек.-0-