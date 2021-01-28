В Сингапуре подросток планировал устроить массовые убийства и транслировать их онлайн

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре задержали 16-летнего подростка, планировавшего устроить массовые убийства мусульман в мечетях и транслировать это онлайн, сообщает агентство Reuters.

По данным сингапурского управления внутренней безопасности, подросток провел разведку мечетей возле своего дома, заказал себе через интернет тактический жилет и собирался купить мачете.

Нападение на людей в двух мечетях юноша планировал транслировать в прямом эфире. Он подготовил заявления, в которых упоминается Брентон Таррант, отбывающий пожизненное заключение за массовое убийство. В 2019 году в новозеландском городе Крайстчерч Брентон Таррант убил 51 верующего мусульманина и 50 человек ранил.

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Сингапура, подросток рассматривал только два возможных исхода своих действий: его арестуют до нападения или полиция застрелит его во время задержания.

Подросток является первым задержанным в Сингапуре за правоэкстремистские взгляды. В соответствии с законом о внутренней безопасности страны власти могут задерживать любого, кого они посчитают угрозой безопасности, на срок до двух лет.-0-