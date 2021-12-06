В Сингапуре разработали ПЦР-тест, определяющий омикрон-штамм COVID-19

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапурская биотехнологическая компания BioAcumen Global разработала специализированный ПЦР-тест, который определяет наличие омикрон-штамма COVID-19, сообщает газета The Straits Times.

"Человек при использовании этого теста может получить три варианта результата: положительный на коронавирус и омикрон, положительный на коронавирус, но отрицательный на омикрон или же полностью отрицательный", - рассказали ученые из BioAcumen Global.

Самым важным преимуществом нового теста является то, что уже через 90 минут после сдачи мазка готов результат, а при использовании традиционных ПЦР-тестов требуется дополнительное исследование и определенное время, чтобы обнаружить новый штамм.

В компании отметили, что уже приступили к массовому производству тестов, которые в первую очередь будут использоваться на контрольно-пропускных пунктах страны.-0-