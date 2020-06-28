В Сингапуре с 1 июля открываются основные туристические достопримечательности

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура объявили об открытии с 1 июля наиболее популярных музеев, парков развлечений, зоопарков, а также казино, которые были закрыты почти три месяца назад из-за введения карантина в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Совета по делам туризма, сообщает ТАСС.

"С 1 июля возобновляют свою деятельность 13 объектов, среди которых природный парк "Сады у залива", парк птиц, зоопарк, речное сафари, Научно-технический музей, тематический парк Universal Studios", - отмечается в заявлении.

Плюс частично начнут работать два казино.

В остальных заведениях должны будут находиться не более 25% посетителей от максимально возможного числа, указывается в сообщении.

Первый этап снятия социально-экономических ограничений, введенных в Сингапуре 7 апреля, начался 19 июня. Тогда были открыты парки, пляжи, большинство магазинов, вновь начали принимать посетителей рестораны и кафе.

Между тем в стране сохраняются требования по ношению защитных масок в любом месте, в том числе школах и детских садах, а также необходимость соблюдения социальной дистанции. За первое нарушение ограничительных правил грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1000 сингапурских долларов ($705), последующие будут караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.-0-