В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 12 лет

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет стартовала в понедельник в Сингапуре, сообщает ТАСС.

Первыми прививки препаратом консорциума Pfizer и BioNTech получат дети от 9 до 12 лет. "На сегодня представители этой возрастной группы составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины", - указывается в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.

Массовая вакцинация стартовала в Сингапуре в начале года. На сегодня полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей.

По данным Минздрава, в Сингапуре было зафиксировано почти 550 инфицированных новым штаммом, из которых около 100 случаев обнаружены непосредственно в стране, остальные были завезены из других государств. "Мы ожидаем, что в ближайшие два месяца омикрон-штамм значительно распространится в стране и число случаев будет стремительно расти", - признали в ведомстве.-0-