В Сингапуре у подростка после прививки вакциной Pfizer остановилось сердце

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Минздрава Сингапура проводят проверку состояния здоровья 16-летнего подростка, у которого была зафиксирована остановка сердца через шесть дней после получения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech, сообщает ТАСС.

"Остановка сердца произошла через несколько часов после интенсивной тренировки в зале с большими весами", - указали в Минздраве. Подростка доставили в одну из местных больниц, где были проведены реанимационные мероприятия, сейчас он находится в реанимации.

"Эксперты проведут исследование на предмет возможного влияния вакцины на состояние сердечно-сосудистой системы пациента", - добавили в ведомстве.

Одновременно Минздрав Сингапура выпустил рекомендацию воздержаться после вакцинации как минимум на неделю от тяжелых физических нагрузок, особенно это касается молодых мужчин.-0-