В Сингапуре зафиксирована самая высокая в истории смертность от лихорадки денге

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый высокий в истории уровень смертности от лихорадки денге зарегистрирован в Сингапуре. С начала года здесь скончалось 28 человек, сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд по количеству смертей от денге был зарегистрирован в Сингапуре в 2005 году. Тогда за 12 месяцев умерли 25 жителей. Кроме этого, в этом году в городе-государстве обнаружено самое большое количество заболеваний тропической лихорадкой - свыше 31 тыс. случаев. Предыдущий антирекорд был установлен в 2013 году - более 22,1 тыс. заболевших.

Как сообщил госминистр устойчивого развития и охраны окружающей среды Десмонд Ли, пик заболеваемости пришелся на июль, когда каждую неделю фиксировали 1,7 тыс. случаев. Сейчас этот показатель снизился в среднем до 500 случаев в неделю.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.-0-