В Сингапуре запретили разговаривать по телефону в общественном транспорте из-за пандемии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам во время поездок на общественном транспорте. Это сделано для того, чтобы снизить риск передачи вирусных инфекций. Об этом говорится в распространенных пояснениях межправительственной рабочей группы в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина после 1 июня, сообщает ТАСС.

Как отмечено в сообщении, власти осознают, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах. Тем не менее сейчас необходимо принять меры по обеспечению безопасности.

Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и общения друг с другом. Кроме того, сохранится обязательное ношение защитных масок.

Введенный 7 апреля из-за пандемии коронавируса режим максимальных ограничений завершается 1 июня. Вместе с тем правительство страны 19 мая объявило, что выход из карантина после этой даты будет осуществляться в три этапа. На первом возобновится работа некоторых предприятий, начнутся занятия в школах, откроются детские сады. Примерно через месяц кафе, рестораны смогут принимать посетителей, откроются все магазины, спортивные и тренажерные клубы.

На сегодня число инфицированных коронавирусом в Сингапуре приближается к 29 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Основное распространение вируса произошло в общежитиях, где компактно проживали около 320 тыс. рабочих-мигрантов из Южной Азии. При этом от заболеваний, вызванных коронавирусом, вылечились свыше 10 тыс. человек, в больницах находятся только около тысячи. Остальные размещены во временных изоляционных центрах, поскольку случаи не требуют госпитализации. За время пандемии в стране умерли 22 человека, уровень смертности, таким образом, составляет около 0,1% - один из самых низких в мире.-0-