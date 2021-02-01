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01 февраля 2021, 08:54

В Сирии десятки тысяч человек остались без жилья из-за наводнений

Фото УКГВ
Фото УКГВ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия жизни 120 тыс. сирийцев в 300 лагерях для вынужденных переселенцев по всей стране катастрофически ухудшились в связи с проливными дождями и сильными ветрами. По меньшей мере 21 700 палаток повреждены в результате наводнений. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)

"Ситуация для переселенцев серьезно ухудшилась", - заявил представитель УКГВ Йенс Лэрке, выступая на брифинге в Женеве.

По данным ООН, 2,7 млн жителей Идлиба и других районов северо-запада Сирии были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,6 млн проживают в 1,3 тыс. лагерях и временных поселениях. Эти люди не могут получить самые необходимые услуги - число школ и медицинских учреждений даже близко не соответствует численности населения.

"Им и так было трудно выживать, а теперь вода унесла запасы продовольствия, утварь и личные вещи, а источники питьевой воды загрязнились",- отметил Йенс Лэрке. По его словам, сотни детей, пожилых людей, беременных женщин и представителей других уязвимых групп оказались отрезаны от внешнего мира в отдаленных районах, в условиях зимней стужи, в поврежденных палатках, заваленных грязью. Тысячи людей днями не могут получить самые элементарные услуги и ждут, пока спасатели смогут добраться до них.

Несмотря на сравнительное спокойствие и режим перемирия, в Идлибе продолжают взрываться снаряды и гибнут мирные жители. "Гуманитарные организации пытаются восстановить дороги, чтобы доставить чрезвычайную помощь внутренним переселенцам на северо-западе Сирии", - сообщил представитель ООН.

"Это крупная операция, которая продлится несколько месяцев. Однако поддержка международного сообщества на данном этапе не соответствует масштабам миссии", - отметил Йенс Лэрке. В ноябре прошлого года в УКГВ запросили $49 млн на помощь сирийцам в связи с приближением зимы. На сегодня получена лишь половина этой суммы. Если средства не поступят, людям придется и дальше прозябать в невыносимых условиях.

В результате десятилетнего конфликта 12 млн сирийцев остались без крова - это половина численности населения страны до начала боевых действий и самое массовое в этом веке переселение людей. Более 80% из них составляют женщины, дети и пожилые.-0-

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