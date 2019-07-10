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В Сирии от взрыва мины погибли семеро подростков

В мире 10.07.2019 | 11:12
Фото ТАСС
Фото ТАСС

10 июля, Дамаск /БЕЛТА - SANA/. Семеро подростков погибли в результате взрыва мины в поселке Даблан (провинция Дейр-эз-Зор) на востоке Сирии, сообщили в местной больнице.

Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. Подростков с осколочными ранениями головы, живота и шеи доставили в больницу, где вскоре они скончались от полученных травм.

Информации о количестве раненых пока нет.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" оставили после своего ухода на востоке Сирии множество фугасов в сельской местности. Это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.-0-

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Теги
взрывы, Сирия
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