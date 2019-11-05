В Сирии задержали сестру лидера "Исламского государства"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие силы задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Турции.
В настоящий момент ее допрашивают. Вместе с женщиной задержаны ее муж и невестка.
Как сообщалось ранее, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен во время спецоперации в провинции Идлиб. -0-