В Сирии задержали сестру лидера "Исламского государства"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие силы задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Турции.

В настоящий момент ее допрашивают. Вместе с женщиной задержаны ее муж и невестка.

Как сообщалось ранее, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен во время спецоперации в провинции Идлиб. -0-

СМИ: военные США ликвидировали лидера Исламского государства Операция происходила после получения разведывательных данных. Лидер ИГ был мишенью ночного рейда с участием вертолетов, военных самолетов и наземных сил.